La propuesta de la FIFA para amuentar la frecuencia con la que se disputa la Copa del Mundo sigue generando opiniones divididas. En esta ocasión ha sido la leyenda del fútbol portugués, Luis Figo quien se ha pronunciado sobre el proyecto de reforma. El exjugador de Barcelona, Real Madrid e Inter se ha posicionado en contra del Mundial cada 2 años.

La FIFA continúa evaluando la idea de celebrar la Copa del Mundo cada 2 años, una propuesta que ha desatado un eterno debate sobre si resulta conveniente. Han sido muchas las críticas que ha recibido la organización por esta idea, que implicaría uno de los cambios más importantes en la historia del fútbol.

Figo en contra de la propuesta

La leyenda del fútbol luso, Luis Figo habló sobre el tema en una entrevista con EFE y mostró su claro rechazo a la idea de la FIFA de reestructurar el calendario global. "Me parece que es una locura y de gente que no piensa en el bien del fútbol. No tiene sentido hacer un Mundial cada dos años".

Figo resaltó el corto tiempo que hay para todos los procesos clasificatorios y las copas continentales de selecciones de poner en marcha la Copa del Mundo cada 2 años. "En el calendario que tenemos, un Mundial cada dos años, un Europeo cada dos años, la fase de clasificaciones... Para mí es ridículo plantear una competición así en un espacio tan corto de tiempo".

"La solución es que no hay más días para competiciones, así que seguramente dentro de la limitación que existe y las competiciones que existen no va a haber más crecimiento de partidos por la limitación de ligas y el reposo que tienen que tener los jugadores" añadió el portugués sobre el tema.