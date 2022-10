La selección española de fútbol cuenta los días para plantar su nueva generación de talentos en un torneo que buscará que regrese a tierras ibéricas 12 años después. A solo unas semanas de que todo comience por Oriente Medio, Luis Enrique tendría en claro una prelista de 55 jugadores donde habrá grandes sorpresas. Qatar 2022, cada vez más cerca.

El entrenador asturiano tiene un bendito problema por delante. Más de la mitad de los nombres filtrados por AS o Mundo Deportivo se quedarán por fuera, grandes figuras no harán parte de la convocatoria y no hay lugar para todos. Si bien todo será oficial recién por el 11 de noviembre, España se prepara para conocer los nombres que le representarán desde el 18 del penúltimo mes del año.

Alemania, Costa Rica y Japón serán los primeros rivales en una edición del torneo más importante del planeta para una Roja que ultima detalles de cara a consagrar el ciclo Luis Enrique por tierras de Medio Oriente. AS y Mundo Deportivo filtran algunos de los nombres que se encuentran en la prelista enviada a FIFA desde RFEF esta misma mañana. No habrá anuncio oficial por pedido del DT.

Habrá grandes descartes

Ansu Fati, Borja Iglesias, Nico Williams, Sergio Ramos, Iago Aspas, Kepa, Alejandro Balde, Gerard Moreno y Mikel Oyarzábal son los nombres que aparecen en esta penúltima convocatoria que se encuentra en los planes de Luis Enrique de cara a Qatar 2022. Es muy probable apuntan desde AS, que buena parte de estas hojas de vida vean el Mundial como meros espectadores.

Todo se hará oficial el próximo 11 de noviembre desde la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, donde en medio de una rueda de prensa Luis Enrique hará oficial una convocatoria para Qatar 2022 donde España puede viajar sin grandes nombres. Ni FIFA ni la RFEF harán manifestaciones públicas hasta que llegue el Dia D.

- Juega con este simulador del Mundial de Qatar 2022 para predecir quién será el campeón