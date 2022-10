A sus 19 años solo le queda disputar oficialmente el torneo que desde el próximo 20 de noviembre se llevará todas las miradas del planeta. A menos de un mes para que el mundo se detenga en Qatar 2022, Pedri desvela sus candidatos de cara una edición donde el crack del Barcelona quiere pisar fuerte con La Roja de Luis Enrique.

Una nueva generación de talentos se tomará la selección española de fútbol este mismo invierno. Comandados por la magia de Pedri o Gavi, La Roja ultima detalles de cara a una Copa del Mundo donde los hombres de Luis Enrique buscarán consolidar el camino recorrido hasta aquí. ¿Se puede ser campeón a finales de diciembre? El de Bajamar no tiene muchas dudas.

“Creo que los sueños no se cumplirán hasta que no gane alguno de esos trofeos... Ojalá hagamos un buen papel en Qatar, y ojalá tenga la oportunidad de ir, y ¿Por qué no intentar ganar ese Mundial?”, empezaba Pedri en su entrevista con MARCA sobre la que será su primera experiencia en las Copas del Mundo.

Crea tu pronóstico del Mundial de Qatar 2022 y juega con los posibles resultados del evento deportivo más importante del año.

Las candidatas de Pedri

Consultado por esas selecciones que desde la previa apuntan a la final del 18 de diciembre en Doha, la estrella del Barcelona y La Roja no dudó a la hora de dar sus predicciones sobre un Mundial donde no ve a los conjuntos europeos picando en punta de cara al título. Argentina y Brasil, las primeras en salir de la boca del joven de 19 años.

“Creo que, tras la Eurocopa, somos una selección que está muy fuerte y hay un buen grupo. Pero todo el mundo dice que Brasil y Argentina son favoritas, y prefiero ir como no favorita. En la Eurocopa no íbamos como tal e hicimos un gran papel. Prefiero ir así”, finalizaba Pedri en una entrevista con MARCA que ya recorre el mundo.