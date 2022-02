Gerrard Piqué dejó una puerta abierta para volver a la selección de España para jugar el Mundial de Qatar 2022 en una charla con su amigo y socio Ibai Llanos. De hecho, varios medios españoles afirman que no fue una confesión azaroza, es que Piqué de verdad no descarta reconsiderar su renuncia a la selección.

Piqué anunció en octubre de 2016 en Albania que después del Mundial de Rusia iba a dejar el espacio en La Roja. Su último partido fueron los octavos de final del Mundial 2018 cuando España quedó eliminada por la selección local en los penales

.

Pero en la conversación con Ibai, fue llamativa la forma en la que Piqué encaró el tema: "Yo dejé la selección. Pero soy una persona que si un día digo ¡hostia! Pues cogería al míster y le diría "a lo mejor". No quiero cerrar la puerta. En un 99% no, pero no me gusta decir al 100%".

Cuando Luis Enrrique llegó a la dirección técnica de España, se comunicó con Piqué, porque para el entrenador la figura de la renuncia de la selección no existe, sin embargo en ese momento Piqué fue tajante con su decisión.

El propio Piqué contó en agosto de 2018 que tuvo una charla con el DT español: "Hablé con Luis Enrique y le comenté que la decisión estaba tomada hace tiempo y muy meditada. Fue una etapa muy bonita en la que gané la Eurocopa y el Mundial".

Ahora la historia parece haber cambiado y una llamada de Piqué a Luis Enrrique puede cambiar la historia, aunque tanto el entrenador como el jugador, saben que para consolidar un regreso a la selección pensando en el Mundial, Piqué debe subir su nivel en Barcelona.