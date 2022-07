Qatar 2022 se encuentra cada vez más cerca y desde FIFA toman las últimas decisiones en cuanto a un torneo que revolucionará para siempre el concepto que hemos tenido de la Copa de la Mundo. Tras una extensa reunión entre las 32 delegaciones que lucharán por el trofeo en tierras arábicas, se aprueba una decisión que cambiará con todo lo visto hasta aquí.

El primer Mundial en Oriente Medio no será una simple edición más del certamen que paraliza al mundo cada cuatro años. Los cambios en el calendario, las modificaciones producto del Covid-19 y las leyes que tendrá que cumplir quien pueda viajar a Qatar suponen un escenario nunca antes visto para un torneo que en noviembre del presente año se llevará todas las miradas. Eso sí, los seleccionadores todavía buscaban una variación que MARCA ya confirma como oficial.

Una relacionada con las listas de los jugadores que saldrán a por la edición número 22 del torneo. Recordemos que gracias al Covid-19 y a lo que significa jugar un certamen como el Mundial en pleno ecuador de la temporada, FIFA aprobaba semanas atrás que las listas de jugadores convocados pudiesen llegar hasta 26 efectivos. Si bien selecciones como España no descartan continuar con 23, desde el seno de los entrenadores buscaban romper con una tradición que desde Zúrich ya no será obligatoria.

‘Adiós’ a las prelistas

Ya no serán de 35, sino más bien de 55 efectivos y dicho hecho tenía a los seleccionadores con el deseo de no hacerlas públicas. Tras una reunión en Doha donde todas y cada una de las delegaciones presentes aprobó dirigirse a Gianni Infantino para comunicar su pedido, desde FIFA modificarán el reglamento y salvo un giro de 180 grados, jugadores y aficionados no conocerán el primer filtro de jugadores convocados para la Copa del Mundo tal y como ha ocurrido desde 1930.

Correcto, por primera en la historia de los Mundiales, FIFA no hará públicas las prelistas para la Copa del Mundo. Si bien cada federación tendrá la potestad de manejar como desee dicha información, se espera que el público general no conozca los 26 guerreros de cada selección hasta el 9 de noviembre. Qatar 2022, un antes y un después en la historia del certamen.