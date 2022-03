Los amistosos intercontinentales solían ser una gran práctica previa a la gran cita mundialista, pero los tiempos han cambiado y ya no parecen ser tan importantes para todos.

Mientras en Sudamérica las cuatro selecciones clasificadas hablan de lo necesarios que son los testeos con selecciones europeas de cara al Mundial de Qatar 2022, desde Europa se piensa distinto, al menos fue lo que contó, con mucha sincerdad el seleccionador de España.

Luis Enrique fue consultado por el periodista brasileño Marcelo Bechler de TNT Sports, y el seleccionador fue crudo con su respuesta: "No lo creo, la verdad que no, no creo que nos haga falta jugar con selecciones de otro continente".

Desde la creación de la UEFA Nations League, el calendario de ventanas FIFA se hizo casi imposible para los seleccionados americanos encontrar rivales europeos, y en Sudamérica se extraña poder medirse con las grandes potencias.

Luis Enrrique fue claro en su explicación, es que en Europa están las mejores selecciones del mundo: "Las de Europa por suerte son de altisimo nivel, de hecho las cuatro semifinalistas del ultimo mundial fueron europeas".

Luis Enrrique está convencido que pueden jugar con las potencias sudamericanas, sin necesidad de testeos previos: "Es evidente que hay selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay de un gran nivel, pero no creo que vaya a ser un problema para nosotros, el día que tengamos que competir con ellas, será dificil, seguro, pero lo intentaremos hacer de la mejor manera".