La Copa del Mundo de 2030 aún busca a los países organizadores y una de las candidaturas más fuertes corre riesgo de que se concrete, es que España y Portugal, decidieron sumar a Ucrania en forma de apoyo por la situación socio política que viven para intentar frenar la guerra en Europa con el fútbol.

Sin embargo, desde Ucrania surgió un gran "pero" a esta tercera sede de este grupo de candidatos. Adriy Pavelko, presidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol (UFA), está siendo investigado por fraude y lavado de dinero, y las autoridades estatales piden su suspensión inmediata de su cargo, algo que evidentemente se transforma en un grave problema para el Comité Organizador europeo y su candidatura.

Aunque el dirigente Pavelko afirma que es una jugarreta política prorrusa en su contra y amenaza en su país con que FIFA puede sancionar gravemente a Ucrania, incluso con suspenderlos de todas las competencias, si las autoridades nacionales se entrometen en los temas la UFA.

De suceder algo así, Ucrania quedaría totalmente fuera de cualquier chance para participar en una candidatura, solitaria o conjunta para organizar la Copa del Mundo de 2030.

Adriy Pavelko no tiene buenos antescedentes

Pavelko forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA. También fue miembro del cuerpo disciplinario de la FIFA, pero renunció en 2020 luego de que se le ordenara pagar una multa por sus críticas públicas a sus colegas dentro de la junta.

En noviembre de 2022 Pavelko y su secretario general en la UFA fueron arrestados tras ser acusados de hacer desaparecer cerca de 700 mil euros. Tras una larga investigación, se identificó a Pavelko y su ayudante como responsables de pagar sobreprecios a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos con dinero de la Federación Ucraniana de Fútbol.

En toda esta historia termina involucrado el ex árbitro Pierluigi Collina, el actual jefe de árbitros de la FIFA, que antes dirigía al arbitraje en Ucrania y que terminó cobrando montos no declarados en la UFA por supuestas deudas que tenían con él.

Finalmente, después de pagar su fianza de 270.000 euros por cada uno de los detenidos, y utilizando el dinero de la UFA, Pavelko y el secretario general, Zapisotsky salieron de la prisión. De inmediato soportaron varios intentos de sacarlos del poder del fútbol ucraniano, pero nadie tuvo éxito, ni siquiera la leyenda del fútbol ucraniano, Andriy Shevchenko, que intentó postularse pero aún no consigue el cargo, eso sí, Rusia sí está moviendo fichas, no con el tema guerra. Lo hace para volver a competir en torneos de FIFA y UEFA, y en ese esquema el abanderado de estas negociaciones es Roman Abrahamovic, que es un gran amigo de Shevchenko y no así de Pavelko.