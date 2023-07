Portugal, España y Marruecos o CONMEBOL. Así se compone ahora mismo la carrera rumbo a la Copa del Mundo del 2030 y de cara a una elección que será anunciada por FIFA a lo largo de los próximos semestres. Desde Zúrich no ignoran cada detalle en una lucha de candidaturas donde por la ciudad de Madrid temen que las últimas polémicas pasen factura en todos los sentidos.

No fue una temporada más para LaLiga, la RFEF o el fútbol ibérico en general. Hoy las polémicas tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, sumado por supuesto los episodios racistas que tomaron diversos campos en estos meses, componen una serie de eventos que no son ignorados por Gianni Infantino y que David Aganzo como Presidente de Asociación de Futbolistas Españoles asegura que pueden pasar factura.

“Me dicen que es un desastre. Me preguntan qué sucede con Tebas y Rubiales, el Caso Negreira, los audios de Piqué… Cuando sales de España la gente tiene esa sensación. Con todo lo bueno que tenemos, se habla de lo malo. En España nos hemos metido en un bucle de solo problemas y situaciones irregulares y en verdad no somos así”, palabras de la máxima cabeza de AFE en AS para ejemplificar el tema.

Zúrich toma nota

El ruido no gusta ni ayuda: “Pero nos hemos encontrado con una situación de detectives, el tema arbitral, una Supercopa que se juega fuera… Al final todo eso perjudica. Siempre intento defender lo bueno y la candidatura para el Mundial 2030, que somos una muy buena opción. Pero la preocupación de FIFA son con las situaciones que se están viendo. Estas pequeñas polémicas a nivel internacional no nos beneficia para la candidatura del Mundial 2030”.

2024 será la fecha donde la FIFA tendrá que apostar por una de las dos grandes candidaturas que existen a una Copa del Mundo centenaria para la cual recordemos ya no se encuentra Arabia Saudita en carrera. Cada detalle cuenta y las polémicas tanto dentro como fuera del terreno de la última campaña preocupan a una ciudad de Zúrich donde el ruido visto en Rusia o Qatar se quiere dejar de lado de cara a la edición más especial del certamen rey de este juego. CONMEBOL, atenta.