El Mundial 2030 se encuentra más que conformado y con una hoja de ruta tan particular como ejemplificando de lo que estaba en juego. Argentina y Uruguay se quedan con el partido inaugural en una decisión tanto celebraba como cuestionado por el aficionado promedio. Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, confiesa que todo pudo haber sido más que distinto y que el Calcio rechazó unirse a la principal amenaza para dichos compromisos en ocho veranos. La moral, por encima del dinero

“Rechazamos organizar el Mundial 2030 con Arabia Saudí y Egipto…En el mundo del deporte las cuestiones morales son fundamentales”, palabras del mandamás del Calcio en Radio InBlue. Riad tenía plenos intereses en adelantar su momento como gran hogar del certamen y ofreció a Italia la posibilidad de albergar otro tipo de edición multi continental. Gravina reconoce la existencia de problemas internacionales a la hora de conformar dicha candidatura e igualmente un deseo por limpiar la imagen del fútbol. Su cargo en UEFA, clave.

Gracias a su negativa, Arabia Saudita tuvo que traspasar sus planes al 2034. Un lugar donde solamente Oceanía podía ser su rival teniendo en cuenta la normativa FIFA. Recordemos que ninguna Confederación puede ofrecerse como sede de una Copa del Mundo cuando han pasado menos de 8 años desde la última edición en su territorio. Italia podía reventar todo e incluso ser rival de una España que junto a Portugal y Marruecos tenía todo el apoyo de UEFA. Que Argentina y Uruguay hayan podido conseguir su homenaje a la edición de 1930 no puede entenderse sin este tipo de decisiones. Riad hará su Copa del Mundo en invierno del 2034.

Las palabras de Gabriele Gravina dejan varias conclusiones. En primer lugar el deseo de FIFA por tener cada vez más ediciones de las Copas del Mundo donde tanto continentes como diferentes naciones se unan. La existencia de certámenes con hasta 48 selecciones obliga a contar con diferentes sedes a las que por lo menos desde Zúrich no se les pondrá problema pon una gran distancia de kilómetros. Eso sí, el mandamás del Calcio también reconoce problemas que superan el fútbol como otro de sus motivos para rechazar a Arabia Saudita.

“Rechazamos la propuesta con convicción, aunque éramos conscientes de las grandes posibilidades de éxito de esa combinación con Arabia Saudí y Egipto. Lo hicimos por motivos de problemas internacionales, vinculados al ‘caso Regeni’, y por no compartir algunos valores. No siempre se puede fingir que no ha pasado nada”, más reflexiones del dirigente que no olvidemos ejerce igualmente como vicepresidente de la UEFA.

Italia no hizo oídos sordos al ‘caso Regeni’

Todo ocurrió en 2016. El homicidio de Giulio Regeni cerca de un centro de detención de los servicios de inteligencia egipcios ha llevado a la nación a buscar un juicio para cuatro altos funcionarios del país africano. Se les acusa de secuestro, tortura y el asesinato del estudiante durante las protestas en la plaza Tahrir.

¿Dónde jugará Argentina el partido inaugural del 2030?

Queda tiempo para definir la sede, pero hay varios factores a tener en cuenta. La normativa FIFA habla de estadios que deben tener un mínimo de 42.000 espectadores para cualquiera de sus competencias del más alto nivel. En este sentido y mirando los feudos con mayor aforo, todo apunta al Monumental de River Plate.