Los 5 retos de Cristiano Ronaldo en la que podría ser su última temporada como profesional

CR7 abrió la puerta al retiro. No descarta decir adiós en junio del 2027. Cristiano Ronaldo se enfrenta a un año de retos.

“Este probablemente sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular… Estos 25 años han sido muy sacrificados”. Con esta frase Cristiano Ronaldo abrió la puerta a la posibilidad de despedirse del fútbol de élite en unos meses. En caso de que ocurra tendrá una última campaña para intentar solventar 5 retos de peso. Al-Nassr y Portugal atentos.

A sus 41 años el delantero portugués no descarta despedirse del fútbol de élite en Arabia Saudita. Es el lugar donde intentará conseguir finalmente los 1000 goles oficiales desde el inicio de su carrera. Solamente 24 gritos sagrados lo separan de una marca absolutamente imposible para la gran mayoría de los mortales.

Al-Nassr será clave en esta temporada de retos para Cristiano Ronaldo. El portugués intentará revalidar el título de la Saudi Pro League conseguido 12 meses atrás. El equipo de Riad no consigue el bicampeonato en el torneo local desde el periodo entre el 2015 y 2016. No nos olvidemos que al luso le tomó 5 campañas conseguir su primera gran conquista en el panorama nacional.

La Champions de Asia también será un objetivo de peso. CR7 busca ser campeón internacional con un Al-Nassr cuyo último título en el panorama continental data de 1998 con la Supercopa. Será seguramente uno de los puntos más importantes de una temporada donde a diferencia de lo ocurrido 12 meses atrás se disputará la primera gran competición de clubes de toda Asia. Desafío mayúsculo.

CR7 buscará el primer campeonato de Al-Nassr en 10 años: GETTY

Portugal también aparece como un lugar de retos para Cristiano Ronaldo. El año que viene se disputará la fase final de la Nations League. Un torneo que el delantero de 41 años ya ganó en dos ocasiones y que podría suponer sus últimos partidos como un profesional si mantiene abierta la puerta a un retiro. Junio de 2027 será el momento donde llegará la Final Four.

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Jugar con su hijo, otro reto de CR7

El delantero siempre confesó que tenía la ilusión de compartir cancha con su primogénito. Este ya tiene 16 años de edad y por ende se encuentra habilitado por el campeonato árabe para disputar minutos oficiales. Veremos si en algún momento será el contexto para que CR7 y su hijo puedan compartir el mismo césped.

“Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una… Será divertido, viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado”, analizaba igualmente Cristiano Ronaldo en las últimas horas.

Datos claves

Cristiano Ronaldo sugirió su retiro del fútbol profesional en junio del 2027 .

sugirió su retiro del fútbol profesional en . Cristiano Ronaldo busca alcanzar los 1000 goles oficiales , faltándole solo 24 anotaciones.

busca alcanzar los , faltándole solo 24 anotaciones. El delantero de 41 años apunta a ganar la Champions de Asia con Al-Nassr.