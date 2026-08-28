Histórico de Europa se decidió a pagar la cláusula de salida de Gustavo Puerta

Gustavo Puerta sigue a la espera de una oferta y un histórico de Europa accedió a pagar los 25 millones de euros de su cláusula de salida.

A falta de tres días para que cierre el mercado de Europa, Gustavo Puerta tiene en vilo a todos los hinchas de la Selección de Colombia. Un histórico de Europa decidió pagar la cláusula de salida del volante de Racing.

Según Pipe Sierra, Olympiacos de Grecia contactó a Gustavo Puerta a señalar que pagará los 25 millones de dólares de la cláusula de salida del jugador. El volante sin embargo, frenó el traspaso.

El comunicador señala que respondió al club griego que agradece el interés pero que espera un proyecto deportivo más importante. Con esto, tendrá que ver si desde el Benfica o Premier League pagan el mismo monto.

El Racing de Santander no quiere dejarlo ir y por eso exige que paguen la cláusula de salida para dejar ir a su volante de 23 años. Por ahora, ningún otro club quiere pagar esa cifra.

Los números de Gustavo Puerta con la Selección Colombia

Además de formar parte de la Selección Colombia desde el 2025, Puerta fue parte de la categoría sub 20 que ganó el bronce en el Sudamericano y en los Juegos Panamericanos. Con el Bayer Leverkusen ganó el triplete doméstico bajo el mando de Xabi Alonso.

Gustavo Puerta – Selección de Colombia. Foto: Getty.