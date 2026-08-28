Nueva oportunidad: El único club que aceptó el fichaje de Kendry Páez

Kendry Páez dejó River Plate luego de que revelaran que el Chelsea encontrará nuevo club para el ecuatoriano.

La novela de Kendry Páez con River Plate terminó en medio de unas críticas por su rendimiento y profesionalismo, y ahora arranca la espera para ver dónde seguirá su carrera el volante ‘tricolor’. Chelsea buscó y buscó y ya encontró un equipo interesado en el ex IDV.

Según el portal Mr. Offsider, Kendry Páez podría seguir su carrera en el Birmingham City de la Championship. La segunda división ingleesa parece que será el destino del ‘tricolor’.

Su deseo era seguir en el exterior y en primera división, sin embargo desde Turquía, Inglaterra y Portugal rechazaron el ofrecimiento de Kendry. Sus casos de indisciplina y su falta de regularidad en Europa fueron los motivos reportados detrás del rechazo.

Kendry no juega un partido oficial hace cerca de dos meses luego de que ‘Chacho’ Coudet no lo tomará más en cuenta en River Plate. El ecuatoriano tenía contrato de préstamo inicialmente hasta diciembre.

En Ecuador se ilusionaron con la vuelta del seleccionado con Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle intersados, sin embargo Páez descartó volver al país.

¿Cuánto pagó el Chelsea por Kendry Páez?

La cifra final que Independiente del Valle recibió por el mediocampista de 16 años fue de 18,4 millones de euros, esto por el 80% de los derechos deportivos de Kendry Páez.

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Kendry Páez – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen