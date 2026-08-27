¡Última hora! Se definió el futuro de Alfredo Arias en Junior, tras los malos resultados

Alfredo Arias es uno de los entrenadores históricos de Junior después del bicampeonato que consiguió con el club en Colombia. Sin embargo, este semestre no le está dejando los resultados esperados y ahora mismo hay grandes dudas sobre su futuro.

Junior no ha podido ganar en todo el semestre y por eso ahora mismo está en los últimos lugares de la tabla de posiciones del clausura. Dudando incluso que se pueda meter entre los 8 primeros para defender el campeonato. Ante este panorama surgen dudas sobre el futuro de Arias.

Tras perder con América, Arias reveló que no se marchaba del club. “Yo no tengo problemas con la hinchada, tuve una cosa puntual el otro día con un hincha. Yo no tengo problema. Todo el mundo en Barranquilla me conoce y me muestra su cariño y respeto”, comentó Arias sobre su relación la hinchada.

Por otro lado el DT también habló de si sigue o se va del club: “No está en mí decidir mi continuidad. La puerta grande está y la puerta chica siempre está. Hablaría mal de mí, si yo me fuera, pero muy mal de mí. Con estos jugadores estamos juntos hace 2 semestres”, sentenció Arias.

🗣️ “No me voy a ir, los hinchas me quieren”, Alfredo Arias luego de la derrota de Junior frente América#ASColombia pic.twitter.com/FvTgaSGvYL — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) August 27, 2026

Aunque se manejan muchos rumores sobre el DT y su continuidad, todo parece indicar que Arias se ha ganado el derecho de seguir por más partidos y poder darle la vuelta a este mal momento. El equipo lleva ya 1 solo punto en 4 partidos y solo Chicó y Deportivo Pasto hicieron una peor campaña.

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Los números de Alfredo Arias en Junior

Alfredo Arias en Junior ha dirigido un total de 73 partidos entre todas las competencias. Sumando 33 victorias, 17 empates y 23 derrotas. Aunque ha perdido mucho, el DT ya tiene dos títulos bajo el brazo en Colombia y ambos de manera consecutiva.

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