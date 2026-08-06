UEFA rechaza que el Mundial 2030 tenga 64 equipos

Desde la FIFA se pidieron disculpas a las 211 federaciones anexadas al ente por la última propuesta de Gianni Infantino. Todo ello ante la posibilidad de comercializar la próxima edición de la Copa del Mundo y de la entrada de agentes privados en el certamen. La respuesta por parte de la UEFA pasa por rechazar una Copa del Mundo con 64 clasificados.

Y a lo largo de las últimas horas el máximo ente del fútbol europeo publicó un comunicado donde sus 55 federaciones rechazan que se siga aumentando el número de clasificados para el torneo. Los motivos de su negativa pasan por el rechazo a que desde la FIFA tomen decisiones unilaterales que van en contra de ligas locales, jugadores y de un apretado calendario que no da para más.

“FIFA no debe volver a tener permitido tomar decisiones unilaterales disruptivas que van en contra de las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados”, dicta el escrito que fue publicado a lo largo de las últimas horas por primera vez en RMC Sport. La noticia afectaría sobre todo el panorama suramericano de cara a la próxima edición del torneo. UEFA, tajante.

Una Copa del Mundo con 64 clasificados garantiza prácticamente la clasificación de todas las selecciones de Conmebol. También que durante la fase de grupos del torneo territorios como Argentina, Paraguay o Uruguay tengan el comienzo del certamen en su tierra en cuanto a los 3 partidos de la fase de grupos se refiere. La UEFA rechaza por medio de sus 55 federaciones un formato de torneo que entienden que solamente beneficia a las arcas de la FIFA.

UEFA rechaza el Mundial 2030 con 64 equipos: GETTY

Todo se da en un contexto de reuniones y fractura a nivel general. A lo largo de las últimas horas la FIFA se reunió en Marruecos con quienes serán sus grandes aliados para las elecciones del año 2027 en cuanto a la presidencia se refiere. Qatar, República Democrática del Congo, Yibuti, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Kuwait, Níger, Sri Lanka, Indonesia, Líbano y Bután dijeron presente en la reunión en Rabat.

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UEFA no perdona la trama Superliga a la FIFA

Desde MARCA confiesan que toda la lucha entre el máximo ente del fútbol europeo y el fútbol mundial parte de los hechos ocurridos en el año 2021. Revelan que dentro de las propuestas que la FIFA tenía de cara al futuro pasaba el hecho de anexar la Superliga a sus torneos oficiales. También que sería justamente Zúrich quien comandaría las directrices del torneo y no la UEFA.

Un hecho interpretado como una auténtica traición por parte del máximo ente del fútbol europeo. 5 años más tarde y con el torneo habiendo pasado a mejor vida, desde Nyon se pronuncian de manera clara en cuanto a los planes de Gianni Infantino de cara al futuro de la Copa del Mundo. 48 equipos, el máximo de clasificados que la UEFA está dispuesta a tolerar.

Datos claves

UEFA rechaza la propuesta de realizar un Mundial con 64 equipos en 2030.

rechaza la propuesta de realizar un Mundial con 64 equipos en 2030. Las 55 federaciones de UEFA exigen a FIFA detener decisiones unilaterales que afectan calendarios.

exigen a FIFA detener decisiones unilaterales que afectan calendarios. Gianni Infantino reunió a sus aliados en Marruecos buscando respaldo para las elecciones 2027.