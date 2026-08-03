¿Quiénes podrían reemplazar a Infantino si no gana las elecciones a presidencia de FIFA en 2027?

La guerra por el trono del fútbol tendrá su punto alto en 2027. Suenan varios nombres para reemplazar a Infantino.

Gianni Infantino parece estar contra las cuerdas. Sus propuestas ya caídas para monetizar aún más la Copa del Mundo generaron una fractura sin precedentes en el universo FIFA. Se vienen elecciones en el 2027 y, por ende, el momento donde ya varios nombres ganan fuerza para tomar la silla del suizo. Muchos, incluso, han trabajado de la mano con el Pope de Zúrich.

Marruecos será la sede del proceso electoral en el 2027. De momento solo Infantino se ha postulado de manera oficial, pero en medios como Sports Illustrated o The Telegraph ya hablan de maquinarias de UEFA y Asia en la sombra para poner candidatos. Lo ocurrido con el Mundial de 48 equipos, las pausas de hidratación y la posible explotación comercial del certamen en el 2030, la gota que colma el vaso.

Se señala primero a Victor Montagliani. Es el presidente de Concacaf y pieza clave en el comunicado de las últimas horas contra las medidas de Infantino en el Mundial. Es miembro del Consejo de la FIFA y conoce de primera mano los proyectos del ente de cara a las próximas décadas.

En Asia y África también hay opciones. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y vicepresidente sénior del Consejo de la FIFA, es otro de los nombres mencionados como posibles rivales de Infantino en unas elecciones. En cuanto a la AFC se refiere, se señala a Patrice Motsepe, aunque de este se espera que no compita con Gianni por su cercanía personal. Si el suizo se ve obligado a bajarse, podría presentar candidatura según Sports Illustrated.

Ceferin y Al-Khelaifi, en los rumores de posibles reemplazos de Infantino: GETTY

¿Y Europa? Se han dado rumores de todo tipo, pero en The Telegraph afirman que nombres como Nasser Al-Khelaifi o el propio Didier Deschamps tendrían el apoyo de todo Nyon y su presidente, Aleksander Čeferin, en caso de querer medir fuerzas con Infantino. El plazo para presentar candidaturas llega hasta el 18 de noviembre. Recordemos que Gianni, al ser el único candidato de las pasadas elecciones, se ha mantenido en su cargo ya por 10 temporadas.

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