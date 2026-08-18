Cristiano Ronaldo ya eligió el deporte al que más le dedicará tiempo cuando se retire del fútbol

No descarta que esta sea su última temporada en el fútbol profesional. Si ocurre Cristiano Ronaldo tiene claro su próximo desafío deportivo.

Cristiano Ronaldo habló en Vogue. El delantero portugués de 41 años reveló que puede que estemos ante la última temporada de su carrera a nivel profesional. Tuvo reflexiones de todo tipo alrededor de lo que le espera tras el retiro. Incluso se animó a confesar el deporte que practicará de sobremanera cuando llegue el momento de colgar las botas en Arabia Saudita.

“Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado. Porque, después de todo, han sido 25 años con mucho sacrificio”, reflexiones de Cristiano Ronaldo en una sentida entrevista. Habló de su lado más personal, de su pareja y del legado que pretende dejar para las nuevas generaciones. Al-Nassr sabe que el fin está más cerca.

Ronaldo siempre ha definido el deporte de raqueta como uno de sus mejores pasatiempos. Confiesa que lo juega prácticamente a diario y que hace parte de su rutina para descomprimir en plena competencia en la élite: “Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que decirte solo una es difícil. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, tienes que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una”.

No es ni mucho menos la primera estrella mundial que señala al pádel como una vía de escape. Figuras de la talla de Vinícius tienen hasta pistas instaladas en su casa y lo practican prácticamente a diario con buena parte del plantel del Real Madrid. Todo ello en plena ebullición del deporte a nivel global con una industria que ya supera los 900 millones de euros.

Padel, el deporte que más gusta a Cristiano Ronaldo de cara al futuro: GETTY

Es hasta común ver publicaciones de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales jugando al deporte. Veremos si lo practica o no de manera profesional como otros exfutbolistas de la talla de Arjen Robben. CR7 no duda de que será uno de los deportes que más le quitará tiempo cuando llegue el momento de retirarse de los céspedes.

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Empieza la Saudi Pro League para CR7

Al-Diriyah será el primer rival de Cristiano Ronaldo en el campeonato de Arabia Saudita. Todo ello en cuanto a la competencia por liga se refiere y en una campaña donde intentará defender el título local. No nos olvidemos que su Al-Nassr no tiene un bicampeonato en este sentido desde hace más de 11 años. Coincidirá esta lucha con el intento de consagrarse como campeón de la Champions de Asia.

Todo ello mientras Cristiano Ronaldo busca finalmente los 1000 goles. Apenas 24 gritos sagrados lo separan de una marca absolutamente histórica e icónica. Solamente el tiempo dirá si es su última temporada o no, pero sin dudas estamos ante una campaña llena de retos para el mejor 9 en cuanto a números se refiere de toda la historia de este juego.

Datos claves

Cristiano Ronaldo reveló que jugará al pádel cuando se retire del fútbol.

reveló que jugará al cuando se retire del fútbol. El delantero portugués de 41 años insinuó que esta podría ser su última temporada .

insinuó que esta podría ser su . A Cristiano Ronaldo le faltan 24 goles para alcanzar la marca de los 1000.