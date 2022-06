¡Confirmado! La God Level anunció un nuevo evento de freestyle para este 2022. A continuación, te contamos todos los detalles.

Luego de lo que fue el evento 2 vs. 2 que se realizó por última vez, y del 4 vs. 4 por países, en esta ocasión, volverá a sus inicios: el evento será en formato individual (1 vs. 1).

+God Level: ¿Dónde será el evento?

La God Level 1 vs. 1, pese a que no haya muchos detalles confirmados, se llevará a cabo en Colombia, en la ciudad de Medellín más precisamente. Sin dudas, este 2022 viene siendo de alto vuelo para el freestyle colombiano, después de que se esté llevando a cabo la primera temporada de la FMS.

+¿Cuándo será la God Level 1 vs. 1?

Pese a que ya se sepa la sede y el formato, todavía resta conocer cuándo se llevará a cabo la próxima God Level.