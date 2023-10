Con el Balón de Oro bajo el brazo, Karim Benzema sorprendió al mundo y eligió seguir el camino de Cristiano Ronaldo, con rumbo a Arabia Saudita. El histórico delantero del Real Madrid nunca fue de hablar demasiado, por lo que no teníamos mucha idea del proceso detrás de su decisión, hasta hoy. El francés brindó una entrevista mano a mano con la Saudi Pro League y contó qué fue lo que lo llevó a aceptar la propuesta y emprender rumbo hacia Arabia.

Distinto a lo que muchos imaginaron (la tentadora oferta monetaria del Al-Ittihad), Benzema puso sobre la mesa una cuestión muy diferente como el principal motivo de su partida a tierras árabes: la religión. Karim es musulmán, y Arabia cuenta con la ciudad sagrada para los creyentes, algo que no es menor para el francés “como musulmán, cuando estás en La Meca te sientes en paz… es un lugar excepcional. Aquí estoy en paz.”

Hoy, a sus 35 años, Karim Benzema se muestra como el mismo de siempre, un hombre reflexivo y reservado, para el cual el fútbol no es lo único que importa en la vida, por muy bien que se le de. No obstante, el proyecto del fútbol árabe llegó en el momento indicado para él: “con todo lo que hice y gané con el Real Madrid, creo que para mí era el momento indicado para iniciar un nuevo desafío”, explicó.

“Por mucho tiempo, incluso más allá del fútbol, siempre quise venir aquí [a Arabia]. Luego apareció el proyecto, uno que recién comenzaba a explotar desde todos los aspectos. Quise ser parte de la historia, ayudar al fútbol árabe a crecer,” reconoció. Aún así, no se puede dejar de destacar que es el segundo jugador mejor pago de la competición, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo.

Karim nunca ha ocultado su religión y por ello, su llegada a Arabia rápidamente se sintió como un viaje a casa. Así lo explicó el propio Benzema: “[Arabia] Es un país musulmán, y me recibieron con los brazos abiertos. Desde un primer momento sentí su amor hacia mi.”

El ex delantero del Real Madrid finalmente habló de fútbol, y se mostró sorprendido por lo que se ve tanto dentro del campo, como en las gradas. “Hay mucha pasión, historia detrás. Me sorprendió el nivel de juego que hay aquí”, aunque destacó que esa sorpresa se debe a que “en Europa no se mira mucho fútbol árabe, aunque ahora, con los nombres que han llegado, se ha comenzado a ver un poco más.”

Su misteriosa lesión

En lo personal, el propio Karim Benzema finalmente dio una actualización de la misteriosa lesión que le impidió jugar varios de los partidos del Al-Ittihad en este inicio de temporada. “Me siento mejor, me estoy poniendo cada vez en mejor forma y recuperando de una pequeña lesión que tuve. Pero ya estoy entrenando al 100% para mejorar mi juego”, reconoció.

Su presente y el del Al-Ittihad

También destacó que se encontró con un gran equipo en el Al-Ittihad: “Tuvimos un buen inicio de temporada, el equipo no cambió demasiado del pasado año, lo cual es bueno. Sólo ha habido refuerzos, tenemos un buen plantel y trabajamos bien juntos con el deseo de ganar”, destacó Benzema.

Para cerrar, le dejó en claro a toda la fanaticada del último campeón árabe que van a por todo, y que van a ver un mejor Benzema partido a partido: “Me senti bien en los últimos partidos que jugué, participé, marqué y ayude al equipo. Poco a poco tanto el nivel del equipo como el mio en particular van creciendo. Lo más importante para mi será ganar los trofeos al final de la temporada.”