Yeison Guzmán sigue en lo más alto de la tabla de goleo en la Liga BetPlay y ya revelan dónde jugará en el 2027.

Uno de los mejores refuerzos de esta temporada sin duda ha sido Yeison Guzmán, el delantero del América de Cali está en lo más alto de la tabla de goleo y ya se refieren a su futuro para el 2027.

Yeison Guzmán seguirá siendo jugador del América de Cali para la próxima temporada. La mejor noticia para los hinchas ‘Escarlatas’ es que el colombiano pasará a ser definitivamente contratado.

El centrocampista cumplió ya los requisitos que ejecutaban la opción de compra, jugar la mitad de los partidos y anotar al menos diez goles. La cifra fijada por el Fortaleza de Brasil es más que accesible para el club.

Según reportes de prensa en su momento, Yeison Guzmán pasará a ser comprado por el América de Cali por 1.5 millones de dólares. Mientras tanto el América busca refuerzos ofensivos que acompañen al volante.

Con 24 goles y 7 asistencias entre Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana, el colombiano firmó su mejor temporada en toda su carrera profesional.

Los clubes en la carrera de Yeison Guzmán

Antes del Fortaleza de Brasil tuvo un breve paso por el Torpedo Moscow; y en el país pasó por Envigado, Atlético Nacional y Deportes Tolima.

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Yeison Guzmán – Fortaleza. Foto: Getty

En resumen