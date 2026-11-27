América de Cali busca un nuevo delantero para el 2027 y revelaron las tres opciones que tienen por su centenario.

Uno de los puestos que buscará América de Cali reforzar para la siguiente temporada es la de delantero. Los ‘Escarlatas’ tienen en carpeta tres delanteros, los tres con una inversión importante.

Fabricio Sanguinetti, Guillermo Paiva, Michael Estrada son los tres jugadores que América de Cali tiene como alternativas según El Futbolero. Los dos primeros con experiencia en Colombia.

El primero es figura de Internacional de Bogotá, quiénes no rechazan venderlo pero su precio de salida rondaría los 3 millones de dólares. Guillermo Paiva es uno de los delanteros de Junior, quiénes también buscan variantes ofensivas.

El tercero es inédito en el fútbol colombiano, el delantero ecuatoriano Michael Estrada se encuentra en Liga de Quito de Ecuador. Su precio de salida rondaría los 1.6 millones de dólares.

Estrada fue parte de la Selección de Ecuador en el Mundial 2022 y es uno de los goleadores de su liga, los hinchas piden su regreso a la ‘Tri’ bajo el mando de Marcelo Gallardo.

Los fichajes del América de Cali en el 2026

Los fichajes de América de Cali para el 2026 fueron: Darwin Machís, Marlon Torres, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Dany Rosero, Ómar Bertel, Daniel Valencia, Tomás Ángel, Jhon Murillo, Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Yhormar Hurtado, Yan Quintero, Juan Pablo Montoya y Edson Tortolero.

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Michael Estrada – Liga de Quito. Foto: Getty..

En resumen