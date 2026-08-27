El gol ‘maradoniano’ de Carlos Gómez, próximo rival de Santa Fe en Sudamericana, que da la vuelta al mundo

¡Pura magia y advertencia al León! El golazo 'maradoniano' de Carlos Gómez que da la vuelta al mundo antes de chocar con Santa Fe en Sudamericana.

Fue otro al que le dieron muy pocos minutos en el Mundial 2026… Carlos Andrés Gómez, conocido como ‘El Tinito’ por su parecido a Faustino ‘El Tino’ Asprilla, marcó un gol con Vasco da Gama al mejor estilo de Diego Maradona que le dio la vuelta al mundo. Será el próximo rival de Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana.

¡Y no es por exagerar! Gómez venía de solo jugar un minuto con la Selección Colombia en el Mundial 2026 durante la victoria 3-1 ante Uzbekistán. Aquellos que se quedaron con ver más del extremo tuvieron que esperar a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Justo antes de que Independiente Santa Fe diera uno de los mayores batacazos, hasta ahora, de la Copa Sudamericana 2026 al eliminar a River Plate en octavos de final, ‘El Tinito’ Gómez le dio la vuelta al mundo con un golazo al mejor estilo del que Diego Maradona le marcó a Inglaterra arrancando con el balón desde antes de la mitad de la cancha en los cuartos de final del Mundial 1986.

El gol ‘maradoniano’ de Carlos Gómez que le da la vuelta al mundo

Así empezó el golazo de Carlos Gómez. (Foto: X / @GVids12)

Carlos Andrés Goméz tomó el balón en campo del Vasco da Gama, recorrió casi todo el terreno de Vitória, enganchó hacia dentro para que tres rivales pasaran de largo y cruzó un remate. ¡Un auténtico gol ‘maradoniano‘ en Brasil! Video.

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¿Cuándo juegan Independiente Santa Fe y Vasco da Gama en la Copa Sudamericana?

El partido de ida de la llave por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama se jugará el martes 8 de septiembre a las 5:00 P.M. en el estadio ‘El Campín’, de Bogotá. La vuelta será el martes 15 del mismo mes a la misma hora.

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