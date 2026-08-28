Rival de Colombia: Juan Manuel Lillo reaparece y tiene nuevo equipo

Juan Manuel Lillo, ex entrenador de Atlético Nacional y Millonarios, tiene nuevo equipo para esta temporada tras años de inactividad.

El entrenador español Juan Manuel Lillo es recordado por su fugaz paso en el fútbol colombiano, tanto con Atlético Nacional como con Millonarios. Ahora el veterano DT ha encontrado nuevo equipo y es un reto importante.

Juan Manuel Lillo se unirá a la Selección de México para ser asistente técnico de Rafa Márquez. Así, el español vuelve a los banquillos tras dos años desde que dejó el Al Sadd de Qatar, su última experiencia como DT.

Su último paso como asistente técnico fue con Pep Guardiola en el Manchester City, sin embargo el español se tomó un año sabático y está sin equipo. Juan Manuel Lillo no esperó y se unió a Rafa Márquez.

De esta forma, quién fuera entrenador en la Liga BetPlay dos temporadas podría ser rival de Colombia en la siguiente Copa América, torneo CONMEBOL que tiene invitados a los de CONCACAF.

Como asistente técnico tiene 10 títulos a nivel de clubes con el Manchester City y también una Copa América con la Selección de Chile en el 2015, bajo el mando de Sampaoli.

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En resumen