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Rival de Colombia: Juan Manuel Lillo reaparece y tiene nuevo equipo

Juan Manuel Lillo, ex entrenador de Atlético Nacional y Millonarios, tiene nuevo equipo para esta temporada tras años de inactividad.

Juan Manuel Lillo reaparece y tiene nuevo equipo ¿vuelve a Colombia?
Juan Manuel Lillo reaparece y tiene nuevo equipo ¿vuelve a Colombia?

El entrenador español Juan Manuel Lillo es recordado por su fugaz paso en el fútbol colombiano, tanto con Atlético Nacional como con Millonarios. Ahora el veterano DT ha encontrado nuevo equipo y es un reto importante.

Juan Manuel Lillo se unirá a la Selección de México para ser asistente técnico de Rafa Márquez. Así, el español vuelve a los banquillos tras dos años desde que dejó el Al Sadd de Qatar, su última experiencia como DT.

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Su último paso como asistente técnico fue con Pep Guardiola en el Manchester City, sin embargo el español se tomó un año sabático y está sin equipo. Juan Manuel Lillo no esperó y se unió a Rafa Márquez.

De esta forma, quién fuera entrenador en la Liga BetPlay dos temporadas podría ser rival de Colombia en la siguiente Copa América, torneo CONMEBOL que tiene invitados a los de CONCACAF.

Como asistente técnico tiene 10 títulos a nivel de clubes con el Manchester City y también una Copa América con la Selección de Chile en el 2015, bajo el mando de Sampaoli.

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En resumen

  • Juan Manuel Lillo reapareció públicamente tras confirmarse su llegada a un nuevo equipo, el cual se posiciona como rival directo de Colombia en esta temporada 2026.
  • El experimentado estratega español asume un nuevo reto profesional, aportando su reconocida visión táctica y trayectoria en los banquillos internacionales.
  • El anuncio genera fuerte expectativa en el entorno colombiano, recordando su recorrido en la Liga BetPlay y el desafío estratégico que representará enfrentarlo.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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