Hay acuerdo económico entre Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador por estos millones

Marcelo Gallardo rechaza clubes de la MLS, Europa y un retorno a River Plate para ser el nuevo DT de la Selección de Ecuador.

La traba más importante de la Selección de Ecuador y su intento de cerrar a Marcelo Gallardo se habría resuelto. El DT argentino habría aceptado las cifras económicas que le proponen la FEF ¿pero de cuántos millones es el acuerdo?

La información apunta a que la FEF le pagará a Gallardo el top salarial fijado para el nuevo DT, es decir 3.5 millones de dólares. Esto es un millón más de lo que le pagaron a Sebastián Beccacece.

Esto hará a Marcelo Gallardo el entrenador mejor pagado de la historia de la Selección de Ecuador. En segundo lugar se encuentra su compatriota Sebastián Beccacece.

Todos los anteriores de la etapa reciente, es decir Félix Sánchez Bas y Jordy Cruyff, también cobraban por encima de los 2 millones de dólares. Gustavo Quinteros y Reinaldo Rueda, los DTs de los procesos 2014 y 2018 ganaban poco más de 1 millón al año.

Ofertas no le faltaban a Marcelo Gallardo, el argentino tenía propuestas de clubes de la MLS, Europa y recientemente hablaron de un supuesto llamado de River Plate, quién le pagaba 7 millones al año.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Marcelo Gallardo ganó su último título en el 2021. Foto: Getty

En resumen