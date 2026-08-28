El millonario salario que ganaría el 'Dibu' Martínez en el Chelsea

Emiliano 'Dibu' Martínez está a nada de ser nuevo refuerzo del Chelsea y ya revelan cuánto le pagarán los gigantes ingleses al argentino.

Uno de los movimientos más sonados del mercado de fichajes de Europa fue la firma del arquero argentino ‘Dibu’ Martínez del Aston Villa al Chelsea. El portero tuvo varias opciones pero finalmente se va a club de Xabi Alonso, esto pese a que no habrá competencia internacional.

Además de un nuevo reto deportivo en su carrera, Emiliano ‘Dibu’ Martínez pasará a cobrar más de 9 millones de euros al año. Esto lo pondrá en la escala alta de los salarios del Chelsea.

En el Aston Villa, el jugador ganaba cerca de 7 millones de euros, por lo que el aumento es considerable. El ‘Dibu’ cumplió un segundo Mundial destacado consecutivo.

Había la posibilidad de un fichaje por la Juventus, sin embargo por motivos que aún no han sido revelados. el portero rechazó ir al gigante de Italia pese a que la oferta era mayor.

Con el Aston Villa se fue ganando la UEFA Europa League, su primer título a nivel clubes. Su traspaso se dio por cerca de 8 millones de euros entre ambos clubes.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Dibu Martínez llegó a Aston Villa en septiembre de 2020. Desde ese entonces, logró ver acción en 240 partidos de carácter oficial, recibiendo 312 goles. Paralelamente, el arquero argentino formó parte de la conquista de la UEFA Europa League en 2026.

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Dibu Martínez – campeón Aston Villa.

En resumen