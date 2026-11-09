Nacional ya está en el mercado de fichajes y ahora se quedaría con este jugador para 2027.

Atlético Nacional ya se está moviendo en el mercado de fichajes para la temporada 2027 y el club ya piensa en la plantilla que tendrá en el siguiente año. La intención del club también es “amarrar” definitivamente a jugadores que están a su alcance.

Según la revelación de Mauricio Agudelo en Win Sports, Atlético Nacional estaría muy interesado en hacer definitivo el préstamo de Elías Cabrera. El jugador se ha ganado un lugar con Lucas González que ya le dio la confianza de estar en el tridente ofensivo.

Por lo cual, ya en el club estarían analizando hacer uso de la opción de compra y quedarse con el jugador ya de manera definitiva. Cabrera aún tiene que seguir en el equipo Verde para el 2027, pero su préstamo caduca a mediados de la siguiente temporada.

Atlético Nacional apunta a hacer una buena Copa Libertadores en el 2027, de ahí que, el club también fichó a James Rodríguez en este año. Además, el ‘Verde’ también reveló que esa Copa es un objetivo que se quiere en el club y por eso armarían una nueva plantilla.

Elías Cabrera es figura en Atlético Nacional. (Foto: GettyImages)

Atlético Nacional en esta temporada también está peleando por volver a ser campeón de Colombia, lo puede ser del torneo clausura o también de la Copa Colombia. Por lo cual, el club apunta por un buen cierre de temporada en este 2026.

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Los números de Elías Cabrera en Atlético Nacional

En esta temporada con Atlético Nacional, Cabrera ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y dio 3 asistencias. Con ese gran nivel, es normal que el club apunte ya por una compra para el jugador de 23 años.

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