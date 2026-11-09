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“Es injusto…”: Néstor Lorenzo se cansa y le responde a Lucas González

El DT de la Selección Colombia le respondió de manera contundente a Lucas González por sus dichos.

Lorenzo salió a responderle a Lucas González
© GettyImages/ Atlético Nacional/ Edit BVLorenzo salió a responderle a Lucas González

Lucas González criticó que la convocatoria de la Selección Colombia en mayores y en Sub-20 “desarme” a su equipo, Atlético Nacional, pero Lorenzo sí deje a Álvaro Montero en Argentina para que juegue con Boca. Ahora esas fuertes palabras fueron respondidas por Néstor Lorenzo.

A Lorenzo tampoco le gustó nada lo que dijo Lucas González. El DT de la Selección Colombia avisó públicamente que los entrenadores deberían llamarlo a él a preguntarle qué pasa y por qué no se convoca a unos jugadores y sí a otros. El técnico de ‘La Sele’ cuestionó que estos enojos salgan en la prensa primero.

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Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto, porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias su proceso formativo desde hace muchos años. Para el club debería ser un orgullo tener a jugadores convocados”, comenzó Lorenzo a Caracol TV.

El DT también aclaró por qué Álvaro Montero no fue convocado ahora. “En la fecha previa lo llamé a Vargas y le dije, no vas a venir y Montero va a venir en esta, pero no en la próxima. Montero también era necesario en Boca en la fecha anterior, pero yo lo traje porque estaba programado así“, agregó el entrenador.

Pero los palos para Lucas González no terminaron ahí. El entrenador de la Selección Colombia cuestionó que el de Atlético Nacional no buscara llamar para aclarar esta situación. “Me pueden llamar y yo les explico, pero prefieren hablar en la prensa. Para el club debe ser un orgullo tener convocados“, sentenció Lorenzo en Caracol.

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Solo hay dos jugadores de Atlético Nacional convocados a la Selección Colombia para los amistosos contra Chile. Lorenzo decidió llamar a: Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez. Nacional no contará con estos jugadores para jugar ante Once Caldas en Copa y Liga.

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En síntesis:

  • Néstor Lorenzo respondió a las críticas de Lucas González sobre las convocatorias de Colombia.
  • Álvaro Montero no fue convocado por rotación planificada entre arqueros según Néstor Lorenzo.
  • Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez fueron llamados de Atlético Nacional a la Selección Colombia.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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