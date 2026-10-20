“Es un orgullo…”: España le gana a Colombia y convoca a este jugador

La Selección de España nuevamente estuvo más rápida que Colombia y terminó convocando a este jugador.

La Selección Colombia nuevamente vuelve a estar muy “atrás” de España en la convocatoria de un jugador. El equipo colombiano ya habría perdido a Cristian Mosquera, jugador de Arsenal, y ahora nuevamente se queda sin un joven talento que eligió a España.

Nuevamente el apellido Mosquera se va con España y no con Colombia. En esta ocasión, fue el hermano de Cristian, Yulian Mosquera, el que decidió representar a España en las categorías inferiores. El joven central, de gran proyección, jugará el Mundial Sub-15.

Según informa César Mosquera, el joven jugador fue citado para jugar el Mundial y Festival U15 que se juega en Baku (Azerbayán). Este torneo se disputa con un formato novedoso de fútbol 8, pero es la primera señal de que España se vuelve a adelantar a Colombia.

Por otro lado, en la página oficial del Valencia, equipo al que pertenece Mosquera, se recogieron palabras del defensor y se detalló su orgullo de esta convocatoria. “Es un orgullo representar a la selección y estamos muy contentos de poder vivir esta experiencia que será inolvidable“, comentó Mosquera.

Mosquera convocado con España. (Foto: Valencia)

Según reveló César Mosquera, la Federación Colombiana de Fútbol está muy atenta a Yulian Mosquera. Sin embargo, ya parte por detrás para poder convocarlo y tenerlo en el equipo nacional en un futuro.

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Yulian Mosquera aún puede jugar con Colombia

Al ser convocado con las categorías inferiores no se reconoce como partido oficial para Yulian Mosquera y por ende no está ‘bloqueado’ para Colombia. Al igual que su hermano, Cristian, todavía pueden jugar por la ‘Sele’. Pero estos pasos ya dan señales de su decisión para futuro.

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