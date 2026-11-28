A los aficionados no les gusta mucho la nueva camiseta que tendría la Selección Colombia.

La Selección Colombia no volverá a jugar hasta el mes de marzo, en nuevos amistosos de la fecha FIFA, sin embargo, para esos encuentros, el equipo nacional podría tener una nueva camiseta. Esta sería la tercera equipación que tendría el equipo de Néstor Lorenzo.

De acuerdo a la revelación de Footy Headlines, la nueva tercera equipación de la Selección Colombia será una camiseta completamente azul con los colores de la bandera nacional en los hombres. Además, se usaría el escudo utilizado entre 1961 y 1968.

Es una camiseta que genera diferente reacciones, a los hinchas no les ha terminado de convencer. “Excelente, horrible como para esa manada de troncos que van a la selección”. “Me gusta lo del azul, pero ese escudo si que cosa horrible“. “Equipación para tibios y pecho fríos de siempre”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Todavía no se lanza de manera oficial la camiseta de la Selección Colombia, pero las filtraciones de Footy Headlines en el mundo de las camisetas rara vez tienen algún cambio. Por lo cual, lo más probable es que esta sea la camiseta del equipo nacional.

Esta sería la nueva camiseta que estrene la Selección Colombia. (Foto: Captura de pantalla)

El clima no viene tan bien entre la hinchada y la Selección Colombia, puesto que, el equipo viene de dos amistosos en los que no pudo conseguir la victoria. Y en los cuales el nivel todavía sigue sin convencer a los aficionados, tras lo que fue también el Mundial.

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¿Contra qué rivales podría jugar Colombia en marzo de 2027?

La Selección Colombia todavía no tiene rivales definidos para el mes de marzo de 2027, los de Lorenzo podrían jugar contra otros equipos CONMEBOL, aunque también se especula con la posibilidad de tener rivales de Europa, aunque no serían grandes potencias.

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