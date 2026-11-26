Bombazo en la Tricolor. Descubre cuándo se dará el regreso más polémico a la Selección Colombia tras el mayor escándalo de la era de Lorenzo.

La Selección Colombia sigue sin encontrar ese delantero goleador que pueda hacer más llevadero el tiempo sin Radamel Falcao, por lo que causó sorpresa el anuncio que hicieron en un programa en vivo sobre el regreso más polémico de la Tricolor.

Néstor Lorenzo decidió que Luis Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, fueran los tres delanteros centro de Colombia en el Mundial 2026. Niguno de ellos anotó gol y solo ‘El Cucho’ Hernández registró una asistencia.

El 6 de junio de 2025 se dio el mayor escándalo en la era de Lorenzo en la Selección Colombia. El periodista Paolo Arenas reveló que en el entretiempo del empate 0-0 con Perú, Jhon Jáder Durán ingresó al camerino insultando y manoteando a sus compañeros. El DT argentino intentó calmarlo y terminó en el suelo cuando el delantero se soltó de él sin saber que estaba a su espalda.

Anunciaron el regreso más polémico de la Selección Colombia: “Me lo aseguraron”

Jhon Durán y James Rodríguez. (Foto: Getty)

Desde que fue deconvocado el 7 de junio de 2025 por unas supuestas molestias en la espalda, Jhon Durán no volvió a la Selección Colombia y no fue al Mundial 2026. Sin embargo, su polémico regreso está encaminado. “Creo que, si todo sigue igual, en marzo, en los próximos partidos de la Selección Colombia, este que está jugando en este momento, que estamos viendo el partido, será convocado. Jhon Jáder Durán vuelve a la Selección Colombia en el mes de marzo. Eso me lo aseguraron. Obviamente si no hay lesión, si no hay nada extraño, estará convocado a la Selección Colombia en la próxima convocatoria“, informó el periodista Fabio Poveda en el programa Blog Deportivo, de la emisora Blu Radio.

¿Cuántos goles lleva Jhon Durán en la Selección Colombia?

Considerado por muchos como el delantero colombiano que tiene mejores condiciones en la actualidad, los números de Jhon Jáder Durán son tres goles y una asistencia en 658 minutos y 17 partidos.

Publicidad

Encuesta¿Cuál era el rival de Colombia cuando sucedió la supuesta pelea de Jhon Durán en el camerino? ¿Cuál era el rival de Colombia cuando sucedió la supuesta pelea de Jhon Durán en el camerino? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis