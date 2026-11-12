Javier Burrai dejaría Millonarios por sorpresivo equipo en el 2027

Javier Burrai es otro de los asuntos pendientes de Millonarios para la próxima temporada. Mientras el club colombiano busca renovar su contrato, desde Ecuador apuntan a que otro equipo ya habría avanzado para quedarse con el arquero. Según el periodista Andrés Espín, Javier Burrai estaría negociando su fichaje por Emelec para 2027. El guardameta argentino […]

Javier Burrai es otro de los asuntos pendientes de Millonarios para la próxima temporada. Mientras el club colombiano busca renovar su contrato, desde Ecuador apuntan a que otro equipo ya habría avanzado para quedarse con el arquero.

Según el periodista Andrés Espín, Javier Burrai estaría negociando su fichaje por Emelec para 2027. El guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano podría regresar al fútbol ecuatoriano después de su experiencia en Colombia.

Lo curioso es que esta operación solamente podría concretarse con la autorización de Millonarios. Javier Burrai tiene contrato vigente con el conjunto colombiano hasta junio de 2027 y, además, la directiva también tendría intenciones de renovar su vínculo.

A favor de Emelec estaría la posibilidad de que Millonarios acepte venderlo durante este mercado de fichajes para evitar que se marche gratuitamente en junio. Entre una posible renovación y un traspaso, la operación rondaría los 300 mil dólares.

Javier Burrai cuenta con una importante trayectoria en el fútbol ecuatoriano, donde fue campeón con Barcelona SC en 2020. Además, el arquero llegó a ser convocado en varias ocasiones por la Selección de Ecuador.

La situación deportiva de Emelec en esta temporada

La decisión de Javier Burrai generaría sorpresa ya que se iría de uno de los clubes protagonistas de Colombia para ir a Emelec, club que va a estar sin torneo internacional en el 2027.

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