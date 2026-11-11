Sorpresa mundial: Aseguran que Cristiano Ronaldo tendría nuevo club en el 2027

El nuevo rumor de mercado pone a Cristiano Ronaldo en planes de un histórico de Europa a sus 40 años de edad para el 2027.

El 2027 podría ser el año de uno de los movimientos más sonados del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo podría dejar Al Nassr para cambiar de equipo y afrontar lo que sería su último desafío como futbolista profesional.

El periodista turco Yağız Sabuncuoğlu asegura que el agente de Cristiano Ronaldo estaría negociando con Fenerbahce para concretar el regreso del astro portugués a Europa al final de la temporada con Al Nassr.

El club turco conoce las exigencias económicas del exjugador del Real Madrid y Manchester United, cuyo salario mínimo rondaría los 50 millones de dólares anuales. En Arabia Saudita estaría cobrando más de 200 millones por temporada producto del músculo financiero de la liga árabe.

Cristiano Ronaldo había declarado que su intención era cerrar su carrera en Al Nassr. No obstante, en varias ocasiones surgieron rumores sobre clubes europeos que analizaban su regreso, pese a que el delantero ya tiene 40 años, como Aston Villa, aún no confirman o desmienten si es real la operación o si es solo un nuevo rumor.

Cristiano Ronaldo llegó a Al Nassr hace tres temporadas y desde entonces conquistó la liga saudí y la Champions Arab Cup. Además, se convirtió en uno de los máximos goleadores del club y continúa encaminado hacia la histórica cifra de los 1.000 goles.

Los partidos que le quedan a Cristiano Ronaldo en 2026

Dinamarca : 14 de noviembre – UEFA Nations League (Selección de Portugal)

: 14 de noviembre – UEFA Nations League (Selección de Portugal) Gales : 17 de noviembre – UEFA Nations League (Selección de Portugal)

: 17 de noviembre – UEFA Nations League (Selección de Portugal) Al-Qadsiah : 20 de noviembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 20 de noviembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Sadd : 24 de noviembre – AFC Champions League Elite (Al-Nassr)

: 24 de noviembre – AFC Champions League Elite (Al-Nassr) Al-Okhdood : 29 de noviembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 29 de noviembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Ittihad : 4 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 4 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Gharafa : 8 de diciembre – AFC Champions League Elite (Al-Nassr)

: 8 de diciembre – AFC Champions League Elite (Al-Nassr) Al-Shabab : 13 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 13 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Orobah : 17 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 17 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Khaleej : 21 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 21 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Damac: 25 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

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Cristiano Ronaldo – Al Nassr. Foto: Getty.

En resumen