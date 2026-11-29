Los grandes de la Liga BetPlay de Colombia recibieron la oferta de fichaje del mismo delantero para la siguiente temporada.

El mercado de fichajes del fútbol colombiano sigue sumando rumores y ahora confirman que un ex campeón de Boca Juniors fue ofrecido a todos los grandes de la Liga Betplay de Colombia para el 2027.

Según dio a conocer Alexis Rodríguez, Darío Benedetto fue ofrecido al América de Cali, Atlético Nacional, Junior, Deportivo Cali y Millonarios. El delantero argentino acaba contrato con Barcelona SC de Ecuador.

Hace semanas trascendió que Junior de Barranquilla sí consultó condiciones por el delantero argentino de 36 años. En Barcelona aún no le ofrecen la renovación de contrato.

Por ahora hay molestia en Barcelona SC por unas declaraciones recientes de Benedetto, así mismo en las conersaciones tendrá que haber un aumento salarial pero que podría estar por debajo de lo que pide el delantero argentino.

Los equipos mencionados buscan un delantero pero nombres de mayor vigencia y jerarquía como Duván Vergara, Michael Estrada, Fabricio Sanguinetti entre otros están en carpeta.

Los números de Benedetto en Barcelona SC

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Darío Benedetto jugó un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles y dio 1 asistencia con la camiseta amarilla. Suma en cancha poco más de 2.000 minutos, siendo titular en la mayoría de partidos.

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Darío Benedetto – Barcelona SC.

En resumen