Javier Burrai podría dejar Millonarios por un grande de América

El arquero argentino Javier Burrai podría dejar Millonarios ante el interés de un grande de América para ficharlo en el 2027.

Javier Burrai llegó a Millonarios y, tras un semestre en el que se convirtió en uno de los puntos altos del equipo, ya tendría opciones para cambiar de club en 2027. El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano podría dejar Colombia por un grande de América.

Según medios ecuatorianos, Liga de Quito tendría a Burrai entre sus opciones para reforzar el arco en la próxima temporada. El conjunto ‘albo’ empieza a sondear arqueros y piensa en el arquero titular de Alberto Gamero.

La planificación de Liga de Quito estaría relacionada con las dudas sobre el futuro de sus actuales arqueros. Alexander Domínguez podría no renovar su contrato y Gonzalo Valle tendría opciones de salir mediante una transferencia, por lo que la dirigencia buscaría un guardameta para el rol de titular.

Burrai cuenta con experiencia en el fútbol ecuatoriano, especialmente por su paso por Barcelona SC, donde se convirtió en una figura importante y sus actuaciones le permitieron llegar a la Selección de Ecuador.

En diciembre, Burrai entrará en los últimos seis meses de su contrato con Millonarios, una situación que le permitiría negociar con otros clubes si no existe una renovación previa. El equipo colombiano tendría la posibilidad de extender su vínculo por un año más, mientras que una venta estaría cerca del millón de dólares.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Javier Burrai – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen