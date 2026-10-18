Liga de Quito tiene su primer nuevo delantero para el 2027

Liga de Quito tiene un nuevo delantero para la siguiente temporada, esto en medio de versiones que apuntan a que se va Deyverson.

Liga de Quito ya piensa en la siguiente temporada y comienza a preparar nuevas alternativas para su ataque. El conjunto albo apuesta por el talento joven y uno de sus delanteros juveniles ya trabaja con el primer equipo.

Se trata de Stefano Bozzo, delantero peruano de 19 años que también está bajo seguimiento de la selección de Perú. Según informó el periodista César Mosquera, el atacante se incorporó a los entrenamientos del primer equipo de Liga de Quito y lleva aproximadamente dos semanas trabajando con sus nuevos compañeros.

El entrenador Gustavo Álvarez habría seguido de cerca su evolución y Bozzo podría tener la posibilidad de debutar antes del cierre de 2026, y es el segundo juvenil que asciende, después de Washington Olvera, lateral que también se sumó al primer equipo.

La promoción del delantero representa una alternativa para Liga de Quito, que necesita reforzar su ataque ante la posible salida de Deyverson. Si se concreta esa partida, en principio Michael Estrada sería el único delantero que permanecería en la plantilla.

Bozzo llegó a Liga de Quito en enero de 2026, pero su debut se retrasó hasta julio por cuestiones relacionadas con la documentación. Ahora, en noviembre, el atacante ya trabaja con el primer equipo y dependiendo de los fichajes de la directiva, podría repetir en el 2027.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Stefano Bozzo – Liga de Quito. Foto: LDU

En resumen