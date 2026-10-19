La noticia que los hinchas de Millonarios no esperaban: “Está 100 por ciento caída”

Trago amargo para la afición albiazul. Descubre cuál es la negociación en Millonarios que se confirmó como "100 por ciento caída".

Cuando parecía que la luz se empezaba a ver al final del túnel, llegó una filtración de información que abre las puertas para que entre la noticia que los hinchas de Millonarios no esperaban en el fútbol de Colombia. “Está 100 por ciento caída”, dijeron y la preocupación empezó en 3, 2, 1…

La era de Amber Capital como dueño mayoritario de Millonarios bajo los resprentantes Joseph Oughourlian y Gustavo Serpa ha venido siendo duramente cuestionada por la falta de ambición en competencias internacionles y la falta gestión de refuerzos de jeraquía.

Con tan solo cinco títulos desde 2014, solo dos fueron de Liga Colombiana, los hinchas se empezaban a ilusionar con la salida de Amber Capital, ya que se informó que el equipo estaba en proceso de venta. La firma estadounidense DaGrosa Capital Partners, asociado con Kapital Football Group, empezó la evaluación sobre el valor del equipo albiazul y todo iba caminando a buen paso. Incluso, Hugo Varela, representante asociado al grupo norteamericano, fue visto en el estadio ‘El Campín’, pero…

“Está 100% caída”: La noticia que los hinchas de Millos no esperaban

Hinchas de Millonarios. (Foto: X / @PasionAlbiazulO)

En el canal de YouTube ‘Los Millonarios.Net’ le preguntaron al panelista Mauricio Gordillo cómo iba la venta y primero afirmó que “pronto se va a saber algo, pero podemos estar en la capacidad… Es que no quiero hablar demás, pero si a mí me tocara apostar hoy (18 de octubre) debo decir que la venta de Millonarios está caída totalmente. Voy a esperar a que cada quien hable y dé sus descargos, que me dicen que será pronto, pero apuesto a que la venta de Millonarios está 100 por ciento caída“. Luego, Gordillo señaló que no estaba autorizado a revelar cuál fue el motivo para que el negocio de la venta se cayera.

El aviso que habían dado sobre la posibilidad que se cayera la venta de Millonarios

A pesar de que en primera instancia el periodista Antonio Casale había informado que la oferta (entre 70 y 80 millones de dólares) para comprar a Millonarios fue “aceptada, está en trámite y los nuevos dueños deberían asumir la administración del club en 2027”, el 16 de octubre publicó en X que “ojo porque el posible comprador de Millos (con el negocio muy adelantado) está muy mareado con el asunto del estadio (estado de la cancha por parte de Sencia) y no es para menos”.

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En síntesis