La primera publicación de Daniel Ruiz tras el golpe que le dio Mackalister Silva en pleno partido

De un momento a otro el video empezó a ganar miles de reproducciones y hasta hizo reaccionar al periodista Carlos Antonio Vélez dudando del ambiente de trabajo en Millonarios. David Mackalister Silva le dio un golpe a Daniel Ruiz en pleno partido contra Jaguares de Córdoba y, acto seguido, el ’10’ de Millos hizo una publicación.

¿Casualidad o causalidad? Millonarios goleó a Jaguares 4-1 y en la celebración de los goles se repitió una escena que causó cierta curiosidad. El protagonista estelar Mackalister Silva con un gesto de cariño que Vélez terminó malinterpretando.

Primero fue una jalada de pelo a Andrey Estupiñán, luego una bofetada a Stiven Barreiro y, por último, una cachetada a Daniel Ruiz. David Mackalister Silva hizo de las suyas y ya se conoció cuál fue la primera publicacion del ’10’ de Millonarios tras este hecho.

La primera publicación de Ruiz tras el golpe de Mackalister en pleno partido

La cachetada de Macka a Ruiz. (Foto: WIN

Lejos de enojarse por la bofetada amistosa que le dio Mackalister Silva en pleno partido por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2026, la primera publicación que hizo Daniel Ruiz fue celebrar con cuatro fotos que llegó a 200 partidos con Millonarios y marcó gol en la victoria a Jaguares. Incluso, este post le gustó a Macka, dando a entender que todo está bien entre los compañeros de equipo.

Post de Ruiz. (Foto: IG)

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El valor en el mercado que tiene Daniel Ruiz con su actualidad en Millonarios

Con dos goles y tres asistencias en los 922 minutos que ha jugado con Millonarios este semestre hasta el partido contra Once Caldas del martes 20 de octubre a las 8:30 P.M, Daniel Ruiz tiene un valor actual en el mercado de 900.000 euros, según el portal especializado ‘Transfermarkt’.

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Datos clave

200 partidos: alcanzó Daniel Ruiz con Millonarios y lo festejó en redes sociales.

alcanzó con Millonarios y lo festejó en redes sociales. David Mackalister Silva: le dio una bofetada amistosa a Daniel Ruiz celebrando un gol.

le dio una bofetada amistosa a celebrando un gol. 900.000 euros: es el actual valor de mercado de Daniel Ruiz según Transfermarkt.