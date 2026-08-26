Gustavo Puerta espera la oferta de un único club para dejar España

Gustavo Puerta podría dejar Racing de Santander y entre todas las ofertas que tendría, eligió a un único equipo que espera hasta el final.

Pese a que aún no completa una temporada en primera división de España, Gustavo Puerta podría dejar ya a Racing de Santander. El colombiano tendría varios sondeos y habría elegido a un equipo para su siguiente temporada.

Según medios españoles, Gustavo Puerta no decide su futuro para esperar la nueva oferta del Benfica. El centrocampista nacional quiere fichar por el Benfica y por eso esperará hasta el final del mercado europeo.

Irónicamente, la salida de Gustavo Puerta al Benfica depende del futuro de otro volante colombiano. Benfica aumentaría intentos por Puerta si logra la salida de Richard Ríos.

Además del Benfica, a Gustavo Puerta lo han vinculado al Olympiacos de Grecia, al Bournemouth de Inglaterra además de que la intención del Racing no es venderlo.

El club español solo acepta su salida por la cláusula de salida valorada en 20 millones de euros, por eso el Benfica haría caja de los 40 millones de euros que recibirá por Rios.

Los números de Gustavo Puerta con la Selección Colombia

Además de formar parte de la Selección Colombia desde el 2025, Puerta fue parte de la categoría sub 20 que ganó el bronce en el Sudamericano y en los Juegos Panamericanos. Con el Bayer Leverkusen ganó el triplete doméstico bajo el mando de Xabi Alonso.

Publicidad