La Selección de Colombia tiene expectativa para ver la nueva lista de los convocados para los amistosos, pero hay otros que siguen fuera.

La Selección Colombia arranca el proceso al Mundial 2030 oficialmente en las fechas FIFA de septiembre. Néstor Lorenzo lidera el proceso de recambio generacional y con esto, algunos nombres quedarían descartados.

En el arco, David Ospina seguirá su recuperación de su lesión en el codo y no estará en la lista. Esto representaría una oportunidad para Aldair Quintana o Kevin Mier.

Sin club desde antes del Mundial, Juan Guillermo Cuadrado seguiría relegado y ante la gran cantidad de elementos disponibles, Wilmar Barrios y Nelson Deossa tampoco estarían en los amistosos.

En la delantera, la situación de Jhon Jader Durán y Sebastián Villa no ha cambiado y seguirán fuera de la selección al menos para estos amistosos. En el caso del jugador de Boca, su ausencia se debe a decisión de la FCF.

Los descartados de la Selección Colombia serían:

Arqueros: José Luis Chunga, Mosquera Marmolejo.

Defensas: Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Juan David Cabal, Álvaro Angulo, Cristian Borja, Édier Ocampo, Andrés Román, Junior Hernández.

Mediocampistas: Yáser Asprilla, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jordan Barrera.

Delanteros: Rafael Santos Borré, Jhon Jáder Durán, Sebastián Villa, Johan Carbonero, Roger Martínez, Frank Fabbra, Stiven Mendoza.

Los amistosos de la Selección de Colombia

Sebastián Villa vive un buen presente en Boca pero seguiría fuera de la Selección de Colombia. Foto: Getty.

Publicidad

La Selección de Colombia tendrá tres partidos amistosos en los que enfrentará a México, Paraguay y Perú durante su gira por Estados Unidos en la que jugará en Baltimore (Maryland), Harrison (Nueva Jersey) y Miami (Florida), en las fechas del 26 de septiembre al 6 de octubre.