Nelson Deossa podría dejar el Real Betis por sorpresivo equipo

Nelson Deossa podría salir del Betis de España pero no para dar el salto a un grande, si no para un sorpresivo equipo.

Con menos ruido que James Rodríguez, Daniel Muñoz entre otros cracks, el volante colombiano Nelson Deossa también tiene fuertes opciones de cambiar de equipo. Lo llamativo es su posible nuevo club, lejos de Europa.

Medios mexicanos señalan que Nelson Deossa podría ser nuevo refuerzo del América de la Liga MX. El volante fue pedido expreso del entrenador Guillerno Almada aprovechando el mercado europeo.

Los hinchas rápidamente cuestionaron la posibilidad de que deje Europa para ir al América. En España replicaron la info contando que el entrenador Manuel Pellegrini cuenta con el futbolista.

En lo económico, el América de México no tendría problemas en pagar los 3 millones de dólares al año que gana en España. Deossa también es un fijo para la Selección de Colombia.

El ex Atletico Nacional ya sabe lo que es jugar en México, con pasos por Pachuca y Monterrey antes de ir a Europa, jugando dos temporadas seguidas pero recién encontrando regularidad en el segundo año.

El valor de mercado de Nelson Deossa

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Nelson Deossa ahora mismo tiene un valor de mercado de 9 millones de euros. El jugador colombiano de 26 años solo sería transferido a cambio de un movimiento de mercado muy bueno para el Betis.

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