Atento Santa Fe: Pablo Repetto eliminó a River Plate y ya lo ponen en otro club

Independiente Santa Fe acaba de eliminar a River Plate de la Copa Sudamericana y desde el exterior piden a Pablo Repetto.

Independiente Santa Fe sigue en carrera en la Copa Sudamericana tras avanzar y eliminar a River Plate, como era de esperarse, esto puso a Pablo Repetto en la conversación. El DT uruguayo es ‘pedido’ por equipos del exterior para el segundo semestre.

En Ecuador hinchas de Emelec pidieron que el club haga el esfuerzo por Pablo Repetto. El club azul justamente está sin técnico y podrían intentar la llegada del uruguayo, eso sí con una fuerte inversión económica.

Con contrato vigente y en pelea por la Copa Sudamericana es muy difícil que Pablo Repetto quiera dejar el equipo en estos momentos. Repetto tuvo sondeos de Nacional de Uruguay y del mismo Emelec hace semanas, cuando el futuro del DT estaba en duda.

Pablo Repetto ya conoce el fútbol ecuatoriano tras haber sido campeón nacional con Liga de Quito con tres títulos distintos, finalista de Libertadores con Independiente del Valle y candidato a la Selección de ese país.

No es la primera vez que en Emelec se fijan en el mercado colombiano, ya tuvieron en sus filas a Leonel Álvarez y también contactaron a Alfredo Arias, hoy en Junior de Barranquilla.

¿Hasta cuando tiene contrato Pablo Repetto con Independiente Santa Fe?

A Pablo Repetto le quedan cuatro meses de contrato, por lo que su salida costaría más de mil millones de pesos colombianos, cifra impagable para Independiente en estos momentos.

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Pablo Repetto – Liga de Quito.

En resumen