Atlético Nacional cambiará de equipo y tiene dos ofertas del exterior

Juan Manuel Rengifo tiene firmes opciones para irse de Atlético Nacional y revelan sus dos posibles destinos para el siguiente año.

Atlético Nacional tiene ahora sí una firme posibilidad de traspasar a Juan Manuel Rengifo. El volante colombiano, joya del club ‘Verdolaga’ tiene opciones en Europa y Sudamérica.

Joao Van Joyse, periodista brasileño, apunta a que Vasco Da Gama y Flamengo tienen en planes a Rengifo, y que compiten con el Espanyol de España. El volante colombiano podría dejar la Liga BetPlay por más de 6 millones de dólares.

Ya hubo sondeos a mitad de año pero Nacional quería mantener a su plantel para el resto del primer torneo semestral. Ya para este año podrían dejarlo ir antes del cierre de la Liga BetPlay II.

Otro motivo para que Nacional espere a vender a su jugador es que su nombre está en consideración para la Selección de Colombia en los amistosos del mes de septiembre.

Muchos hinchas ven a Rengifo como una alternativa natural de James Rodríguez en el mediocampo. Por el momento, Rengifo ha sido considerado para las inferiores nacionales.

Los números de Juan Manuel Rengifo en esta temporada

En este semestre con Atlético Nacional, Juan Manuel Renfigo ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 7 goles y ha dado 6 asistencias. Lleva en cancha cerca de 1.600 minutos y titular absoluto para Diego Arias.

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