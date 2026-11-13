La Selección de Colombia tuvo su primer amistoso de esta fecha FIFA de noviembre contra Chile y hubo cambios en el ranking FIFA.

La Selección de Colombia arrancó su doble fecha FIFA de noviembre con el primer amistoso contra Chile. Como era de esperarse, la victoria 1-0 tendrá efectos en el ranking FIFA.

Con el resultado actual, los de Néstor Lorenzo se quedaron en el puesto 11 de la clasificación, pero ya a solo décimas de reemplazar a México en el puesto 10. En lo más arriba sigue España, Francia, y Argentina, como la mejor ubicada de CONMEBOL.

La Selección de Colombia llegó en el puesto 11 a este partido, muy cerca de meterse en el top 10. En la jornada de amistosos pasado, empató dos encuentros y le ganó a Perú.

Desde antes del Mundial, la Selección Colombia ya buscaba sumar puntos para meterse en el top 10 del ranking FIFA. México solo supera a los de Néstor Lorenzo por 0.08 pts.

¿Cuándo juegan de nuevo Colombia vs. Chile por la fecha FIFA de noviembre?

Chile y Colombia se vuelven a enfrentar el martes 17 de noviembre a las 18h00. Luego de eso, los de Néstor Lorenzo se vuelven a reunir para los amistosos de febrero/marzo.