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Selección de Colombia

Así quedó el ranking FIFA tras la victoria de Colombia ante Chile

La Selección de Colombia tuvo su primer amistoso de esta fecha FIFA de noviembre contra Chile y hubo cambios en el ranking FIFA.

Así quedó el ranking FIFA tras la victoria de Colombia ante Chile
Así quedó el ranking FIFA tras la victoria de Colombia ante Chile

La Selección de Colombia arrancó su doble fecha FIFA de noviembre con el primer amistoso contra Chile. Como era de esperarse, la victoria 1-0 tendrá efectos en el ranking FIFA.

Con el resultado actual, los de Néstor Lorenzo se quedaron en el puesto 11 de la clasificación, pero ya a solo décimas de reemplazar a México en el puesto 10. En lo más arriba sigue España, Francia, y Argentina, como la mejor ubicada de CONMEBOL.

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La Selección de Colombia llegó en el puesto 11 a este partido, muy cerca de meterse en el top 10. En la jornada de amistosos pasado, empató dos encuentros y le ganó a Perú.

Desde antes del Mundial, la Selección Colombia ya buscaba sumar puntos para meterse en el top 10 del ranking FIFA. México solo supera a los de Néstor Lorenzo por 0.08 pts.

¿Cuándo juegan de nuevo Colombia vs. Chile por la fecha FIFA de noviembre?

Chile y Colombia se vuelven a enfrentar el martes 17 de noviembre a las 18h00. Luego de eso, los de Néstor Lorenzo se vuelven a reunir para los amistosos de febrero/marzo.

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Gustavo Dávila
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