A Emelec le caen dos nuevas demandas de dos ex jugadores

Este martes 30 de julio de 2024 se reveló que a Emelec le llegaron dos nuevas demandas de dos ex jugadores. El club realizó su asamblea de socios donde le comunicó a sus aficionados cuál es la actual situación legal del club y que han llegado dos nuevas querellas.

El equipo azul fue demandado por José Francisco Cevallos Jr, y también por Marcos Caicedo, quien durante la temporada 2022 prácticamente no jugó con el equipo azul por una lesión grave. Ambos jugadores llevaron su demanda ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Emelec ya ha venido siendo demandado por varios ex jugadores que no han rendido de la mejor manera en el club, pero que han llevado sus querellas ante FEF o FIFA. Ahora estos dos ex jugadores también pusieron su queja y desde el club esperan resolver qué hacer.

Según la información de Ronald Pin, José Franciso Cevallos demandó al club azul por más de 285.000, mientras que Marcos Caicedo le reclama al club 164.000. Entre los dos jugadores le exigen al equipo azul casi medio millón de dólares y esto hay que sumarlo a las otras demandas que ya corren sobre el club.

Marcos Caicedo regresó a Emelec en el 2022. (Foto: Imago)

En otra demanda que hay contra Emelec como es la de Miller Bolaños, desde el club revelaron que se ha puesto una contrademanda por un valor muy superior a lo que el futbolista pedía y esta se encuentra en etapa de mediación. Este sería el camino con otras demandas de otros ex jugadores.

Los números de Marcos Caicedo en Emelec

Marcos Caicedo regresó a Emelec en la temporada 2022, sin embargo, ese año no jugó casi nada por una grave lesión. Por otro lado, en 2023 apenas y sumó minutos en 3 partidos en la LigaPro y luego arregló su finiquito con el club azul al no ser tomado en cuenta por la directiva, ni por el cuerpo técnico.

José Cevallos quería seguir en Emelec

En múltiples entrevistas, José Cevallos ha revelado que Emelec no le quiso renovar el contrato cuando el quería seguir jugando para el ‘Bombillo’. Ahora el futbolista demanda por premios y sueldos impagos a lo largo de su trayecto en el equipo eléctrico.