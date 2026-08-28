Flamengo reemplazará a Gonzalo Plata con ¡otro ecuatoriano!

Gonzalo Plata dejará el Flamengo de Brasil tras dos temporadas y media, el ecuatoriano dejará en las arcas del club 12 millones de euros y más de cinco títulos. Flamengo ya busca reemplazo y una de sus primeras opciones es otro seleccionado de Ecuador.
Según Mr. Offsider, Flamengo consultó condiciones para fichar a Anthony Valencia. El extremo es una de las figuras de la Liga de Bélgica jugando con Royal Antwerp.
Anthony Valencia, otra de las joyas salidas de Independiente del Valle, puede también jugar como extremo o enganche, al igual que Gonzalo Plata. Su traspaso rondaría los 8 millones de dólares.
Anthony Valencia lleva cuatro temporadas y media con el Royal Antwerp, jugando más de 80 partidos y anotando en 13 ocasiones. Su mejor temporada fue en el 2023, dónde ganó el triplete doméstico.
Independiente del Valle aún tiene un porcentaje del traspaso de Valencia por lo que les correspondería un 20% de lo que pague Flamengo o cualquier otro equipo.
El valor de mercado Anthony Valencia
Ahora mismo Anthony Valencia tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El jugador ecuatoriano también es una opción “barata” en el mercado de fichajes y eso lo vuelve muy atractivo para los diferentes clubes.
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Anthony Valencia – Selección de Ecuador.
En resumen
- Flamengo habría identificado al sustituto ideal de Gonzalo Plata en el mercado sudamericano tras confirmarse la salida del extremo tricolor hacia el fútbol de Europa.
- El elegido por la directiva del ‘Mengão’ sería otro futbolista ecuatoriano de destacado rendimiento, manteniendo la apuesta de la institución por el talento de ‘La Tri’ para este 2026.
- La negociación buscaría cerrar de forma inmediata la llegada del nuevo atacante, garantizando sostener la velocidad y el desequilibrio por las bandas en el equipo brasileño.