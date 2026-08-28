El sorpresivo club que firmó a Kevin Rodríguez luego del Mundial 2026

El extremo ecuatoriano Kevin Rodríguez fue al Mundial con la Selección de Ecuador y ahora habría firmado con sorpresivo club.

Lleva cerca de cuatro años positivos en Bélgica, fue al Mundial con la Selección de Ecuador y ahora hay novedades sobre el futuro de Kevin Rodríguez. El delantero ecuatoriano acaba de firmar un nuevo contrato.

Kevin Rodríguez renovó su contrato con el Union St Gilloise de Bélgica hasta el 2029. El movimiento generó sorpresa debido a que ya hubo sondeos de otros clubes para sacarlo.

Con esto, cualquier hipotética posibilidad de salida se complica ya que su renovación aumenta su precio de salida y su cláusula de terminación de contrato. Kevin Rodríguez seguramente también recibirá un aumento salarial en estos años de contrato.

Hace unos meses hubo rumores de intereses concretos de clubes importantes por Kevin Rodríguez, sin embargo eran de Sudamérica. Medios extranjeros lo ponían en planes de River Plate y Palmeiras.

Rodríguez fue una de las sorpresas de la Selección de Ecuador en el Mundial 2022, el extremo pasó del Imbabura SC de Serie B a Independiente, pero antes jugó en Qatar convocado por Gustavo Alfaro.

Las estadísticas de Kevin Rodríguez en esta temporada

En toda la temporada, Kevin Rodríguez ha jugado un total de 41 partidos entre todas las competencias. En este año marcó 13 goles y dio 4 asistencias. Sumando en cancha más de 2.400 minutos. Ahora mismo tiene un valor de mercado de 5 millones.

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Kevin Rodríguez – Selección de Ecuador, ya lleva dos Mundiales jugados.

En resumen