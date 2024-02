Barcelona SC ha fichado a varios jugadores para la temporada 2024, sin embargo, no los ha podido inscribir por su delicada situación administrativa, aunque con una de estas contrataciones aún no sabe qué hacer. Recientemente los amarillos perdieron a Franklin Guerra por una lesión en su rodilla.

Uno de las contrataciones con las que Barcelona SC sorprendió a todos en el mercado de fichajes fue con la del defensor de El Nacional, Jhonnier Chalá. El central llegó en calidad de agente libre al equipo amarillo con un contrato de 4 temporadas, sin embargo, no tendría espacio con los amarillos.

Se había especulado que los amarillos lo iban a prestar a El Nacional para este año, pero el futbolista no viajó con el equipo militar para la Copa Libertadores, según reveló Johanna Calderón, el jugador se encuentra muy preocupado por toda la incertidumbre que rodea su futuro. “No sabe su destino, es incierto. No lo pudieron inscribir en Copa Libertadores porque Barcelona no envió el documento”, confirmó la comunicadora.

Con la lesión de Franklin Guerra se especuló que Barcelona SC podría abrirle un espacio en el primer equipo y que Chalá sea una variante para la defensa del ‘Ídolo’. Al futbolista no le han comunicado aún sí jugará con los amarillos o debe vincularse al ‘Bi-Tri’. Desde Barcelona SC tampoco se confirma cuál será su postura.

En El Nacional tampoco se mostraban muy contentos con la posibilidad de contar con un jugador, que hace menos de un año estaba en sus filas, y ahora llegaría prestado. La situación del jugador debería ser resuelta en las próximas horas, debido a que, aún no ha sido inscrito con ningún equipo.

La temporada 2024 de la LigaPro se podrá seguir en Star+. Suscíbete en este enlace

Las estadísticas de Jhonnier Chalá en el 2023 con El Nacional

Jhonnier Chalá terminó siendo un jugador clave para que El Nacional logre clasificar a la fase 2 de la Copa Libertadores en este 2024. El que fuera capitán del ‘Bi-Tri’ jugó en el 2023 31 partidos entre todas las competencias, donde hizo 4 goles y dio 3 asistencias, números muy buenos para un defensor central.

Barcelona SC ni lo ha presentado

Tan grande es la incertidumbre de Barcelona SC con este jugador, que el futbolista ni siquiera ha sido presentado de manera oficial como nuevo jugador de los amarillos en este 2024 para la LigaPro. En el portal especializado en el mercado de transferencias, Chalá aún aparece como jugar de El Nacional.