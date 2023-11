Este miércoles 15 de noviembre de 2023 el DT de la Selección de Ecuador atendió a los medios de comunicación en lo que fue la previa del partido ante Venezuela por la fecha 5 de las Eliminatorias. Al DT le consultaron por qué arquero va a elegir para el siguiente encuentro y su respuesta fue muy clara.

Para esta doble fecha de Eliminatorias, Félix Sánchez citó a la Selección de Ecuador a Javier Burrai, Hernán Galíndez y Alexander Domínguez. Ante quién sera el titular, esta fue su respuesta: “Tenemos tres grandes arqueros. Es una posición que me está dando bastantes dolores de cabeza porque tenemos porteros que están rindiendo a un gran nivel. Béndito problema. Cuesta decidir”, afirmó el técnico.

Alexander Domínguez parte como el gran favorito a quedarse con el puesto de titular en la Selección de Ecuador y debutar finalmente con Félix Sánchez en ‘La Tri’. El portero viene de ser campeón de la Copa Sudamericana como la gran figura de Liga de Quito y en la LigaPro solo ha recibido 2 goles en 13 partidos de la segunda etapa y es líder con su equipo.

Hernán Galíndez fue el primero en ganarse la confianza de Félix Sánchez y en debutar con el entrenador en las Eliminatorias. Se informó que si no se lesionaba era muy probable que también fuera titular ante Bolivia y Colombia en la pasada doble fecha. El 1 de Aucas, es esta ocasión, no luce como el favorito a quedarse con el puesto.

Por su parte, Javier Burrai fue la gran sorpresa y la “llanta de emergencia” después de que se confirmara que Moisés Ramírez se lesionó y no podría jugar ante Venezuela y Chile. El arquero de Barcelona SC era un pedido de muchos hinchas para ‘La Tri’, no obstante, no parte como candidato para atajar en los próximos encuentros.

Félix Sánchez destacó su rendimiento en Aucas, Barcelona SC y Liga de Quito

Los tres arqueros llegan a esta convocatoria sin recibir goles en sus últimos partidos de la LigaPro. Galíndez mantuvo el 0 ante Independiente del Valle, Domínguez hizo lo propio contra Libertad y Burrai fue la gran figura de un Clásico del Astillero que terminó 0x0. “Esta última fecha los tres han realizado grandes encuentros. Juegan en equipos que se les exige mucho a nivel de resultados, pero también en cada partido han sido decisivos, cada uno de ellos”, comentó en rueda de prensa el estratega.

Félix Sánchez no tiene un arquero fijo en el once de Ecuador

Al frente de Ecuador entre partidos oficiales y amistosos, Félix Sánchez ha estado en 8 encuentros. No repitió arquero en más de 3 ocasiones consecutivas. En los primeros amistosos probó a Ramírez, Galíndez y Domínguez y para las eliminatorias no ha contado con el último. El DT español no tiene un fijo en esa posición, por lo cual, las dudas antes de enfrentar a Venezuela y Chile en estas Eliminatorias se mantienen.