La estructuración del plantel de Liga de Quito para la temporada 2024 tendrá consigo salidas de jugadores, algunas por ventas millonarias otras por decisión técnica. Este jueves se ha podido conocer dos de los nombres que dejarán al Rey de Copas ecuatoriano: Danny Luna y Jairon Charcopa.

Los dos jugadores llegaron a Liga de Quito en este 2023, el primero desde el inicio del año y el segundo ante la falta de delanteros que tenía el plantel a mitad de semestre tras la salida de Juan Luis Anangonó. Ninguno de ellos pudo ganarse un rol importante en el once estelar o como recambio importante para Luis Zubeldía.

La idea de Liga de Quito no es desprenderse definitivamente de ellos, y ambos saldrán cedidos a otro club de LigaPro en el 2024. A Charcopa se lo ve como uno de los atacantes con mayor proyección, siendo clave en las divisiones inferiores.

Aún no trasciende a qué equipos irían los dos jugadores pero no será a uno de los grandes del país ya que el club ‘albo’ no piensa reforzar a un rival directo. Ese jueves se habla también de un refuerzo que quiere el campeón de la Copa Sudamericana 2023.

Los números de Danny Luna en este 2023 con Liga de Quito

Danny Luna ha jugado 16 encuentros esta temporada, la mayoría de alternante. Desde junio hasta la fecha ha disputado solo 23 minutos de juego y su último partido fue a inicios de octubre.

En 9 de Octubre jugó 54 partidos en sus dos temporadas en Serie A y fue titular en el once que ascendió a la LigaPro. Su futuro podría seguir anclado a un club de la Costa.

Los números de Jairon Charcopa en el 2023

Jairon Charcopa lleva 5 partidos jugados en este 2023, 3 en LigaPro y 2 en Copa Sudamericana. En el 2022 estuvo cedido en Serie B pero el club lo llamó de vuelta antes de la salida de Anangonó.