Tuvo un mal 2023 y un irregular inicio en el 2024, esto hizo que Alexander Alvarado dejará Liga de Quito con rumbo a Universidad Católica. Este jueves el extremo ecuatoriano rompió el silencio y contó el duro momento familiar que atravesó.

“Nunca lo he dicho, pero secuestraron a mi hermano, aún me cuesta hablar de esto, imagínate a mí hermano. Fue un momento duro para mi familia, no es que no quería estar concentrado, mi cabeza no me daba”, contó en charlas con ESPN.

“También cuando me criticaban, daba un mal pase, y me criticaban, me daban duro. Dijeron muchas cosas, mis papás siempre veían las redes sociales. Yo salía a la calle, y me insultaban, yo sabía manejarlo pero mi familia no”, complementó.

Ya con su hermano liberado, Alexander Alvarado espera retomar su nivel en la U. Católica donde salió cedido por una temporada. Alvarado tiene contrato con la U hasta el 2027.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito ha sumado estos refuerzos de la temporada 2024 Miguel Parrales, el arquero Gonzalo Valle, Michael Estrada, Andrés Zanini, el volante Gabriel Villamil, Álex Arce y el extremo Luis Estupiñán.

Las salidas que ha tenido Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito tuvo la sensible salida de Luis Zubeldía como entrenador, además los titulares Renato Ibarra, Mauricio Martínez y Paolo Guerrero.