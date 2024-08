Esto dijo Martino sobre la evolución de Messi con vistas a la revancha de Argentina vs Colombia por las Eliminatorias

Una lesión en el ligamento del tobillo derecho. Es el dictamen médico que tiene Lionel Andrés Messi tras una Copa América que lentamente queda en el pasado para la Albiceleste e Inter Miami. Esto dijo Gerardo ‘Tata’ Martino sobre la evolución de su máxima estrella pensando en lo que viene por la MLS. La revancha de Argentina vs. Colombia por las Eliminatorias, en el horizonte de todos los interesados.

No olvidemos que Lionel no pudo completar la final de la Copa América gracias a dicha dolencia. No es la primera que sufre en su carrera, pero a los ya 37 años todo cuidado es poco. Messi ha trabajado desde dicha fecha con los médicos de un Inter Miami que de momento sobrevive sin sus goles en la MLS. Martino atendió a los medios en las últimas horas y fue tajante sobre el estado de forma del rosarino.

“Leo bien, mejorando, cada día mejorando. Todavía sigue en el gimnasio pero se le ve cada vez mejor. Está dentro de los plazos que venimos pensando”, reflexiones de Martino en las últimas horas. También aseguró que lentamente se van dando positivos pasos pensando en que nombres como Luis Suárez también puedan estar 100% enfocados en la actualidad de un equipo que sueña con su primera MLS.

La Leagues Cup es el primer gran desafío de Las Garzas en este semestre. Un torneo que doce meses atrás ganaban con Messi en la cabeza del club y que ahora mismo les llevará a recibir a Toronto por la primera ronda de eliminaciones directas. La entidad comandada a nivel de fútbol por Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi, el inicio de la defensa del título. Lionel verá todo desde su palco en el estadio que tiene a David Beckham como una de sus grandes cabezas.

Martino afirma que Messi cumple de momento con los tiempos de su recuperación: IMAGO

“Es un equipo muy intenso, que además juega bien. Para mi gusto tiene un lugar en la tabla (de la MLS) muy por debajo de lo que viene jugando últimamente. Tiene jugadores importantes. Va a ser un partido realmente muy difícil”, más reflexiones de un Tata Martino que sueña con defender la primera corona de Inter Miami. Las Garzas avisan que Messi sigue con el plan pactado tras la Copa América. Por AFA, tanto Lionel Scaloni como el resto de sus compañeros cuentan con que pueda sumarse a los duelos de septiembre.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Concretamente hablamos de seis antes de que termine el año. El campeón de América vuelve al ruedo el día 5 de septiembre ante Chile como local y cuatro días más tarde jugará ante Colombia como visitante. En el mes de octubre sobre la noche del 9 se viaja a Venezuela y luego se hará de hogar ante Bolivia. Finalmente, el 13 de noviembre se tendrá que ir a Paraguay para cerrar el año después en casa ante Perú.

Marco Reus llega a la MLS de Messi

“Se va a LA Galaxy, ¡Here we go! El acuerdo finalmente se cerró después de que el acuerdo inicial se revelara en julio. Contrato hasta diciembre de 2025 más opción de prórroga, según lo previsto. Reus, tiene previsto viajar a EEUU en los próximos días para pruebas médicas y firma de contrato”, confirmaba en las últimas horas el periodista Fabrizio Romano sobre la operación. Otro rival más de peso en la MLS para Messi.